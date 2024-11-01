Fundamentos filosóficos del surgimiento y la evolución del fenómeno constitucional

En el presente artículo buscamos reflexionar sobre las bases filosóficas que sus-tentaron el surgimiento del constitucionalismo e inspiran su evolución. Separación de poderes, democracia representativa y participación directa de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, garantía de las libertades individuales y los derechos sociales...son premisas que pueden desprenderse de un análisis coherente y extensivo de los valores que han inspirado el fenómeno constitucional.