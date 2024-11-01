Los fundadores del Sónar se desvinculan del festival

Hace dos meses, aproximadamente, el Sónar, uno de los emblemas de la música electrónica internacional y gran referente de los festivales en Barcelona, se vio envuelto en una gran polémica debido a sus vínculos con el grupo inversor proisraelí KKR. Más de cincuenta artistas que habían confirmado su presencia en el gran cartel de la electrónica de Barcelona acabaron rechazando participar para desmarcarse del genocidio en Gaza. Tras algunos cambios en el cartel, sin embargo, el festival se llevó a cabo sin incidentes destacables.