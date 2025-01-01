La fundación que avala las universidades privadas en la Comunidad de Madrid sirve para colocar a políticos del PP

Carné añejo del partido para gestionar la “evaluación externa” de la universidad madrileña. La fundación encargada de examinar los proyectos de nuevas universidades (de momento solo privadas) en la Comunidad de Madrid ha servido para colocar en sus altos cargos a políticos del Partido Popular. Sus últimos tres gerentes –incluido el actual– han sido políticos multicargo del partido. Y uno de sus directores llegó allí directamente desde el sillón del Gobierno regional dominado por los populares.