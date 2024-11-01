Funcionarios de Trump planean vincular vacunas COVID-19 con muertes infantiles, basándose en un sistema de notificación sin pruebas de causalidad y con serias limitaciones, pese a la evidencia científ

La posible decisión de relacionar las vacunas contra la COVID-19 con muertes pediátricas se apoyaría en un sistema de notificación sin verificación científica, lo que ha encendido las alertas entre expertos que defienden su seguridad, ya que las vacunas han sido ampliamente estudiadas.
| etiquetas: vacunas , trump , sanidad , salud publica , covid-19
Van cuesta abajo y sin frenos.
No se si las funerarias tienen crisis en eso de los ataudes pequeñitos de colores, pero compraria acciones.
Ahora llega el turno de hacer purga entre los educados en la magufada, y en 20 años habrá una mayor proporción de los que se han criado en hogares que se han negado… » ver todo el comentario