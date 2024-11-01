edición general
Funcionarios de Trump planean vincular vacunas COVID-19 con muertes infantiles, basándose en un sistema de notificación sin pruebas de causalidad y con serias limitaciones, pese a la evidencia científ

La posible decisión de relacionar las vacunas contra la COVID-19 con muertes pediátricas se apoyaría en un sistema de notificación sin verificación científica, lo que ha encendido las alertas entre expertos que defienden su seguridad, ya que las vacunas han sido ampliamente estudiadas.

#2 laruladelnorte
La cuestión no es menor: la decisión podría afectar no solo al acceso gratuito a las vacunas para niños, sino también a su disponibilidad en farmacias y centros de salud. Y sobre todo, puede tener consecuencias en la percepción pública de la seguridad de estas vacunas, especialmente entre los sectores más vulnerables a los discursos de desinformación.

Van cuesta abajo y sin frenos. :clap:
#6 johel
#2 Un negocio redondo para las farmaceuticas y las empresas de salud. En vez de cobrar unos pocos dolares por una vacuna, miles o millones de dolares en tratamientos.
No se si las funerarias tienen crisis en eso de los ataudes pequeñitos de colores, pero compraria acciones.
#9 emmett_brown
#6 Negocio redondo? A muchos nos pincharon dosis de Moderna, que era americana. Si ahora vienen con esto, me da igual si es verdad o no. Legalmente ya pueden sacar la chequera e indemnizarnos a todos.
#1 Verdaderofalso
Basándose en sus cojones xD hubiera sido igual de válido viendo la tropa que tienen en Sanidad con Kennedy al mando
#10 comadrejo
#1 Y lo grande que se hace yankilandio con ello ¿que? :troll:
#4 Cometeunzullo
Si la humanidad sigue viva dentro de 200 años fliparán con nosotros por elegir a esta gente para gobernar.
#8 Gry
"las muertes de niños por vacunas valen la pena para preservar los derechos de la Segunda Enmienda" :troll:
#11 MisturaFina
Al poder no le gustan los intelectuales, estudiosos o cientificos. Les gusta mandar por caprichos propios.
#3 LoboAsustado
Es el péndulo... familias progresistas o simplemente con sentido común que no tenían mas hijos de los que podían sostener , eran menos prolíficas que las ultraconservadoras que se negaban a ningún medio de control de natalidad , dando lugar a una mayor proporción de jóvenes en hogares reaccionarios que en progresistas o intermedios.
Ahora llega el turno de hacer purga entre los educados en la magufada, y en 20 años habrá una mayor proporción de los que se han criado en hogares que se han negado…   » ver todo el comentario
#5 Verdaderofalso
#3 Idiocracia
#7 cunaxa
Pues EEUU tiene muchas muertes infantiles.
