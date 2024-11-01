Funciona incluso a 100 ºC: la batería en estado sólido de la que muchos dudaban pasa nuevas pruebas extremas

La empresa tecnológica finlandesa Donut Lab sigue con su campaña ‘I Donut Believe’ en la que publica una serie de pruebas independientes para plantar cara a quienes dudan de su controvertida batería de estado sólido. La nueva tanda de resultados mostrados, realizados por el instituto de investigación VTT Technical Research Centre of Finland, se centran en el comportamiento de la célula en condiciones de altas temperaturas. Para la evaluación, el VTT analizó una célula con una capacidad nominal de 26 Ah y un contenido energético de 94 Wh.