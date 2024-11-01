Fumar cannabis en las calles de Bilbao

Lo que dice la ley: multas en espacios públicos, tolerancia en privados y un limbo para los clubes sociales. Privado sí, en la calle no. En Bilbao no se puede fumar cannabis en la calle: multas de hasta 30.000 €. Solo en privado o clubes sociales regulados.
No, no se puede beber alcohol por la calle en España, ya que está prohibido en la mayoría de los municipios y zonas públicas, y las sanciones pueden variar entre los 100 y 600 euros o más, dependiendo de la ciudad. El consumo de alcohol solo está permitido en lugares designados, como terrazas y veladores, o en días de fiestas patronales y eventos autorizados....
En Bilbo, a no ser que la ordenanza municipal diga otra cosa, no está prohibido beber en la calle.
Ps: he mirado la ordenanza de espacios públicos de Bilbo, y se prohíbe el botellón, pero no beber en la calle.
A estos efectos, se entiende como «práctica del botellón», el consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públicos, por un grupo de personas, cuando como resultado de la concentración de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la
