Fumar cannabis en las calles de Bilbao

Lo que dice la ley: multas en espacios públicos, tolerancia en privados y un limbo para los clubes sociales. Privado sí, en la calle no. En Bilbao no se puede fumar cannabis en la calle: multas de hasta 30.000 €. Solo en privado o clubes sociales regulados.

aupaatu #1 aupaatu *
Pues tendrán que poner terrazas en los clubs sociales para fumar cannabis porque también está prohibido beber en la calle y no multan a los consumidores en las terrazas.
ehizabai #3 ehizabai
#1 ¿Está prohibido beber en la calle? ¿La ordenanza de Bilbo recoge esa prohibición? Porque no hay ninguna ley que prohíba completamente beber alcohol en la calle, la prohibición tiene siempre la coletilla de "cuando perturba gravemente la tranquilidad ciudadana" o similar.
aupaatu #4 aupaatu *
#3 Vista creada con IA
No, no se puede beber alcohol por la calle en España, ya que está prohibido en la mayoría de los municipios y zonas públicas, y las sanciones pueden variar entre los 100 y 600 euros o más, dependiendo de la ciudad. El consumo de alcohol solo está permitido en lugares designados, como terrazas y veladores, o en días de fiestas patronales y eventos autorizados....

www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6941#:~:text=Artículo 19..
ehizabai #5 ehizabai *
#4 Esa ley que citas es extremeña y solo aplica a Extremadura.
En Bilbo, a no ser que la ordenanza municipal diga otra cosa, no está prohibido beber en la calle.
Ps: he mirado la ordenanza de espacios públicos de Bilbo, y se prohíbe el botellón, pero no beber en la calle.
Priorat #6 Priorat *
#1 Lo que está prohibido en Bilbao es el "botellón", definido botellón como:


A estos efectos, se entiende como «práctica del botellón», el consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públicos, por un grupo de personas, cuando como resultado de la concentración de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la

…   » ver todo el comentario
Priorat #7 Priorat *
#6 Por cierto, os pido discupas por haber puesto la ordenanza municipal del botellón de Bilbao. Ahora os he fastidiado y ya no podremos cuñadear.
Wir0s #2 Wir0s
Mientras tanto el ayuntamiento de Barcelona con su cruzada particular contra las asos, como no tenemos problemas mas serios en esta puta ciudad....

Aso > coca cerveza beer?

Pq en el centro date una vuelta por la noche y te ofrecen media farmacia.
elmakina #8 elmakina
El problema es que se ha normalizado ver a estos mugrosos echando humo pestilente por las calles como si fuera lo más natural del mundo, y luego nos preguntamos por qué la chavalería empieza cada vez antes. El cannabis no es ocio ni cultura, es droga, y las drogas degradan. Multas simbólicas no sirven de nada: lo que hay que hacer es cortar de raíz la comercialización, el cultivo y el consumo, igual que con cualquier otra sustancia ilegal. Que se dejen de pamplinas con clubes sociales y zonas grises: o lo erradicas, o lo fomentas. Y ahora mismo lo están fomentando bajo la mesa mientras miran para otro lado.
