edición general
3 meneos
7 clics
Fumar aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2

Fumar aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2

Una nueva investigación internacional colaborativa del el Instituto Karolinska de Estocolmo, (Suecia) muestra que fumar aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, independientemente del subtipo. Las características de la diabetes tipo 2 varían según el paciente, y se ha propuesto que la enfermedad se compone de cuatro subtipos. Los investigadores provenientes de Suecia, Noruega y Finlandia también descubrieron que las personas con una susceptibilidad genética a desarrollar diabetes parecen más vulnerables a los efectos adversos del tabaquismo.

| etiquetas: fumar , riesgo , diabetes , tipo 2
2 1 0 K 45 mnm
6 comentarios
2 1 0 K 45 mnm
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Hombre de chorizos en España sabemos mucho los tenemos por todas las comunidades autónomas.
1 K 27
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Cad vez sacan mas cosas que el fumar puede activar alguna enfermedad mas, ya se sabe que es muy malo y prejudicial para la salud.
0 K 20
#5 Lusco2
#3 Como todo, te creés que curar los chorizos con humo es sano, comérselos asados a la brasa es bueno y después fumar un poco es abrir la caja de Pandora :wall:
0 K 7
Furiano.46 #1 Furiano.46
Entre otras cosas...:troll:
0 K 11
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Mentira. Mi abuelo fumaba toda la vida y murió con ___.
(Que cada uno ponga ahí su numero favorito)
0 K 8
#4 Leon_Bocanegra
#2 el mío es 1.61803398874
0 K 12

menéame