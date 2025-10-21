·
"Fui a la privada para una mamografía después de dos años esperando en la pública y tengo cáncer"
Pepa Llorca es una de esas mujeres valencianas que no ha sido llamada para una mamografía a tiempo; en su caso, el lento desarrollo de su tumor, le ha salvado la vida.
|
etiquetas
:
valencia
,
mamografías
,
sanidad
,
generalitat valenciana
,
cáncer
actualidad
5 comentarios
#1
fofito
Tu voto mata
5
K
73
#5
Verdaderofalso
#1
más acorde a estos tiempos
0
K
20
#2
Albarkas
Y todo por la avaricia de cuatro y la estupidez de muchos. Lo siento, señora.
0
K
20
#4
pitercio
Es que el guvern está centrado en la recuperació.
0
K
12
#3
sotillo
Es curioso como queriendo una cosa la gente vota lo contrario, o tal vez el que puede pagarse una privada le da como igual
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
