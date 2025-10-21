edición general
"Fui a la privada para una mamografía después de dos años esperando en la pública y tengo cáncer"

Pepa Llorca es una de esas mujeres valencianas que no ha sido llamada para una mamografía a tiempo; en su caso, el lento desarrollo de su tumor, le ha salvado la vida.

fofito #1 fofito
Tu voto mata  media
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 más acorde a estos tiempos  media
#2 Albarkas
Y todo por la avaricia de cuatro y la estupidez de muchos. Lo siento, señora.
pitercio #4 pitercio
Es que el guvern está centrado en la recuperació.
sotillo #3 sotillo
Es curioso como queriendo una cosa la gente vota lo contrario, o tal vez el que puede pagarse una privada le da como igual
