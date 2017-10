Por qué fui becaria gratis y ahora lucho contra ello

Sí, acepté ser becaria sin remunerar. No, no lo hice por prestigio o por creer que me contratarían. Como los becarios de Jordi Cruz, trabajé gratis varios meses voluntariamente, como cientos miles de estudiantes cada año que no salen en la tele. En España hay más de 180.000 becarios al año y unos 110.000 no reciben ninguna compensación. ¿Por qué tantas personas iban a trabajar gratis? ¿Por qué trabajé gratis? ¿Y por qué preguntármelo a mí en lugar de a los que sacan provecho del trabajo gratis?