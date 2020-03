Las Fuerzas de Seguridad de Ibiza se preparan ante un escenario de delincuencia «novedoso»

Si la situación se prolonga, muchos trabajadores se verán «con el agua al cuello», señala otro agente, y no sólo aumentarán estos robos de subsistencia, sino también los hurtos en tiendas y supermercados. El peor escenario, «creemos que improbable pero no imposible», señalan las fuentes, y sólo en el caso de que la situación alcance tintes aún más dramáticos, serían el pillaje y los saqueos, «algo que no estamos acostumbrados a ver en nuestro país pero sí en otros en situaciones de crisis económica grave».