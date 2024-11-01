Fuerzas israelíes violan el alto el fuego en Gaza y matan a tres palestinos más [ENG]

Las fuerzas israelíes siguen violando el acuerdo de alto el fuego en Gaza: tres palestinos más han sido asesinados en las últimas 24 horas, según informan varios medios árabes. De acuerdo con esas fuentes, las tropas israelíes atacaron varias zonas dentro de la Franja de Gaza, provocando la muerte de tres palestinos. La Agencia de Defensa Civil de Gaza confirmó que los equipos de rescate recuperaron dos cuerpos entre los escombros de un edificio destruido en la parte oeste de Gaza.