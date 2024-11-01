edición general
Fuerzas israelíes violan el alto el fuego en Gaza y matan a tres palestinos más [ENG]

Las fuerzas israelíes siguen violando el acuerdo de alto el fuego en Gaza: tres palestinos más han sido asesinados en las últimas 24 horas, según informan varios medios árabes. De acuerdo con esas fuentes, las tropas israelíes atacaron varias zonas dentro de la Franja de Gaza, provocando la muerte de tres palestinos. La Agencia de Defensa Civil de Gaza confirmó que los equipos de rescate recuperaron dos cuerpos entre los escombros de un edificio destruido en la parte oeste de Gaza.

Nunca hubo un alto el fuego
#1 por parte de Israel desde luego que no  media
Fuerzas de la ONU ya.
Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de eurovision y demás competiciones?
