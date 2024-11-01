Las fuerzas israelíes arrestan en Cisjordania a dos niños a los que acusan de "espionaje" [ENG]

Las fuerzas israelíes detuvieron a dos niños pequeños en la ciudad cisjordana de Hebrón el lunes, acusándolos de ser espías, según el grupo activista palestino ISM. Las imágenes compartidas por Al Jazeera muestran a personas enfrentándose a los soldados mientras arrestaban a dos niños tomados de la mano, ambos con aspecto de escolar primaria y visiblemente asustados. "Son niños", le dice un hombre a uno de los soldados. El soldado responde: "Me da igual".
| etiquetas: cisjordania ocupada , hebrón , niños arrestados , iof
Legítima defensa señores, a la que el pueblo palestino tiene derecho.
Todos estos chavales que van con su camiseta del Barca, PSG, R. Madrid... que acaban espanzurrados, enterrados en vida o, como estos, raptados y enviados a centros de tortura... Y esta panda que dirije esos clubes es incapaz de pegar una hostia en la mesa. Qué puta vergüenza, se debería parar todo circo hasta que no liberen hasta el último de ellos y se acabe este genocidio.
Con ejército de drones perfectamente alineados, armas de rayos láseres y cosas así, soldados con perros robots y humanoides y todo del estilo
Solo por la dieta y el sabat los hicieron enojar
lo cual es ironico porque el islam no los hizo enojar (el agujero legal de leche fermentada fue epico)