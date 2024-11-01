Las fuerzas israelíes arrestan en Cisjordania a dos niños a los que acusan de "espionaje" [ENG]

Las fuerzas israelíes detuvieron a dos niños pequeños en la ciudad cisjordana de Hebrón el lunes, acusándolos de ser espías, según el grupo activista palestino ISM. Las imágenes compartidas por Al Jazeera muestran a personas enfrentándose a los soldados mientras arrestaban a dos niños tomados de la mano, ambos con aspecto de escolar primaria y visiblemente asustados. "Son niños", le dice un hombre a uno de los soldados. El soldado responde: "Me da igual".