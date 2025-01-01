Las Fuerzas de Defensa de Israel ofrecen una amnistía única a miles de desertores del servicio militar, alegando escasez de personal [ENG]

Aquellos que enfrentan penas de cárcel por deserción podrán registrarse en los próximos cinco días para alistarse sin enfrentar penas; las FDI dicen que intensificarán la aplicación de la ley. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el domingo que darán a los desertores —muchos de los cuales son miembros de la comunidad ultraortodoxa— una oportunidad única de alistarse en el ejército sin enfrentar penas por deserción. La Dirección de Personal de las FDI tiene en su lista a unos 14.600 israelíes, tanto hombres como mujeres, como desertores.