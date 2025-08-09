edición general
Fuerzas Armadas | Índice Global Firepower 2025: España amplía su contundente ventaja militar sobre Marruecos

Fuerzas Armadas | Índice Global Firepower 2025: España amplía su contundente ventaja militar sobre Marruecos

l índice GFP, uno de los índices internacionales más utilizados para evaluar el poderío militar de los Estados, asigna a cada país un «Power Index» (PwrIndx) donde un valor más bajo representa una mayor capacidad relativa. En 2025, España obtiene un índice de 0,3242, frente al 1,1273 de Marruecos. Ambos han mejorado respecto a ediciones anteriores, aunque la distancia entre ellos sigue siendo considerable.

comentarios
Kantinero
Nos ganan en malas artes
JohnnyQuest
#1 En amistad con Israel, seguro. Y en quintacolumnistas en el otro estado.
silvano.jorge
Cómo hemos visto en Irán lo importante son los misiles y los drones, me da que ahí pierde España.
Malinke
¡Coño! Pues vamos a aprovechar el gasto hecho, invadir Marruecos y liberarlos de la tiranía de su rey.
karaskos
Marruecos no tiene a España como principal enemigo, sino a Argelia y al Frente Polisario.

El gasto marroquí en defensa seguirá creciendo siendo un buen negocio para Usa y para Israel.
Don_Pixote
#4 y si quisieran invadir Melilla o Ceuta, no hace falta hacerlo militarmente.

Mandas una caravana “pacífica” con miles de personas y ya
