Fuerzas Armadas | Índice Global Firepower 2025: España amplía su contundente ventaja militar sobre Marruecos

l índice GFP, uno de los índices internacionales más utilizados para evaluar el poderío militar de los Estados, asigna a cada país un «Power Index» (PwrIndx) donde un valor más bajo representa una mayor capacidad relativa. En 2025, España obtiene un índice de 0,3242, frente al 1,1273 de Marruecos. Ambos han mejorado respecto a ediciones anteriores, aunque la distancia entre ellos sigue siendo considerable.
| etiquetas: fuerzas armadas , españa , marruecos , gfp , 2025
