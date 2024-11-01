"La fuerza militar en el Caribe es demasiado grande y potente como para ser sólo antinarcóticos": entrevista con James Story, exembajador de EE.UU. en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en varias ocasiones durante su primer mandato (2017-2021) que todas las opciones estaban sobre la mesa en relación con Venezuela. Hoy, todas esas opciones están cerca de la costa venezolana, según James Story, exembajador de la Unidad de Asuntos de Venezuela, adscrito a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá desde 2020 hasta 2023. Desde hace dos meses, EE.UU. acumula en el Caribe, cerca de la costa venezolana, una fuerza militar de buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, marines.