"La fuerza militar en el Caribe es demasiado grande y potente como para ser sólo antinarcóticos": entrevista con James Story, exembajador de EE.UU. en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en varias ocasiones durante su primer mandato (2017-2021) que todas las opciones estaban sobre la mesa en relación con Venezuela. Hoy, todas esas opciones están cerca de la costa venezolana, según James Story, exembajador de la Unidad de Asuntos de Venezuela, adscrito a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá desde 2020 hasta 2023. Desde hace dos meses, EE.UU. acumula en el Caribe, cerca de la costa venezolana, una fuerza militar de buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, marines.

#2 username
Ya queda poco para que el petróleo venezolano quede en manos (aún más) de los oligarcas USAnos
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues lo mismo que en el 2021 con las tropas rusas: Solo eran tropas rusas haciendo maniobras en suelo ruso. Rusia no va a atacar a nadie.

Pues ahora será una operación militar especial de desnarcotizar Venezuela y evitar que el narco estado siga atacando a la oposición.

Los relatos los mismos pero a la inversa quien los dice
rob #1 rob
¿Quién lo iba a pensar, verdad?
#4 Pingocho
#1 Hay que ser extremadamente ingenuo o extremadamente cínico y manipulador para seguir diciendo que el objetivo de esta operación es el narcotráfico.
rob #5 rob
#4 Totalmente de acuerdo contigo pero haberlos haylos.
Ahí tienes a @jodere cascando negativo a mi comentario en #1
