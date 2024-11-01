Fuertes explosiones sacuden una zona industrial en Argentina

Una impactante explosión sacudió este viernes un sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini, ubicado en la ciudad de Ezeiza, Argentina, provocando una fuerte onda expansiva y graves incendios, informan medios locales. Reportes indican que el incidente ocurrió en una productora agroquímica ubicada frente a la autopista Cañuelas-Ezeiza, luego de que inicialmente se informara de forma errónea que se trataba de una fábrica de pinturas.