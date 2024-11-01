edición general
Un fuerte terremoto sacude el centro de Filipinas, derrumba varios edificios y activa la alerta por tsunami

El sismo de 6,9 de magnitud causó daños en varias infraestructuras aunque no se han informado de víctimas mortales por el momento.

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Buah
Según la foto se ha cargado una iglesia románica. Que pérdida para el patrimonio filipino
