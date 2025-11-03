edición general
Fuerte inversión en defensa: 5.700 millones para cazas de entrenamiento, Pizarro y comunicaciones tácticas

Fuerte inversión en defensa: 5.700 millones para cazas de entrenamiento, Pizarro y comunicaciones tácticas

El Consejo de Ministros ha aprobado una fuerte inversión en defensa, con un amplio paquete de más de 5.700 millones de euros. En primer lugar, se aprobó un contrato para la adquisición de un sistema integrado de entrenamiento, ITS-C, orientado a la especialidad de caza y ataque. El plan también incluye la compra de radios SDR por 1.174 millones, la modernización de los vehículos de combate Pizarro y la implantación de nuevas capacidades criptográficas y de radar.

Fran_Ramos #1 Fran_Ramos
... y los hospitales sin médicos.
#3 guillersk
#1 pero no gobierna la ultraderecha, :troll:
#6 Ferroviman
#3 si oubascal fuera El presi serian 57.000 millones, y eso solo para f-35s
Malinke #5 Malinke
Si el tema va por miedo a Rusia, tendrían que pagar más los países aledaños a Rusia; EEUU el más implicado, que pague más. Si encima, seguimos las políticas del país que nos tiene metidos en este bucle por los intereses de este país ya son dos motivos para que esté país (EEUU) pague más.
#2 adolor
Gasto en defensa. Se invierte en educación y sanidad .
#4 z1018
Ni una obra por muy pequeña que sea en mi provincia (Málaga) tras 7 años de gobierno, ni siquiera el ridículo acceso norte al aeropuerto (sobre 45 millones de euros), pero para los de siempre nunca falta ni faltará el dinero.
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Pizarro?
Que mierda de nombre es ese teniendo Miura!
