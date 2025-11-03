Fuerte inversión en defensa: 5.700 millones para cazas de entrenamiento, Pizarro y comunicaciones tácticas

El Consejo de Ministros ha aprobado una fuerte inversión en defensa, con un amplio paquete de más de 5.700 millones de euros. En primer lugar, se aprobó un contrato para la adquisición de un sistema integrado de entrenamiento, ITS-C, orientado a la especialidad de caza y ataque. El plan también incluye la compra de radios SDR por 1.174 millones, la modernización de los vehículos de combate Pizarro y la implantación de nuevas capacidades criptográficas y de radar.