edición general
4 meneos
34 clics
De Fuenlabrada a Singapur: un colegio público de Madrid compite con privados de todo el mundo en un concurso de la F1

De Fuenlabrada a Singapur: un colegio público de Madrid compite con privados de todo el mundo en un concurso de la F1

Cinco jóvenes fuenlabreños de entre 13 y 18 años llegan a la final de un concurso internacional con 30 países para montar desde cero una escudería de Fórmula 1, bólido incluido.

| etiquetas: educación pública , fuenlabrada , fórmula 1
3 1 0 K 37 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
sotillo #1 sotillo
¿Y si parpadean ?
1 K 22
The_Ignorator #2 The_Ignorator
#1 Se perderán saber cuanto vale su coche
0 K 11
Rorschach_ #3 Rorschach_
#1 Te has enganchaó.
0 K 11
#4 mstk
¿Quieren saber cuanto vale su coche?
0 K 7

menéame