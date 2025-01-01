¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

Las llamas forestales se declaraban apagadas en 34 horas en los primeros veinte años de registros, pero ahora se demoran mucho más. España se enfrenta de nuevo a la amenaza de los grandes incendios, con casos como recientes los de Ávila (las 2.800 hectáreas afectadas de Las Hurdes y las 2.200 del Valle del Tiétar) o los anteriores de Lleida, con dos fallecidos (5.600 hectáreas arrasadas), y Tarragona (3.300 hectáreas, la mitad dentro del Parque Natural dels Ports).