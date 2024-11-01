·
Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo
La rápida respuesta de los Bomberos, que desplazan a una dotación durante cada sesión, fue fundamental para evitar que se propagaran las llamas
conato
fuegos artificiales
caño hondo
valladolid
#6
pazentrelosmundos
Pero que clase de pedrada tienen en la cabeza?
De verdad que panda de hijos de puta.
2
K
32
#4
LuCiLu
Adivinad qué partido en coalición con cuál otro gobiernan en el Ayuntamiento de Valladolor.
1
K
21
#2
efectogamonal
Los ayuntamientos que se pasan las leyes por el arco del triunfo, son otra clase de inciendiarios a sumar al lote
0
K
20
#5
victorjba
Putos paletos descerebrados.
0
K
20
#7
u_1cualquiera
Alguien más leyó "Coño hondo" ?
0
K
11
#1
CharlesBrowson
sin duda el mejor momento, como los padres del que penso que seria buena idea aun siendo primos hermanos decidieron tener descendencia juntos
0
K
8
#3
efectogamonal
#1
No hables asi de los Borbones, a la Audiencia Nazional que vas
0
K
20
De verdad que panda de hijos de puta.