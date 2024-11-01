edición general
Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo

La rápida respuesta de los Bomberos, que desplazan a una dotación durante cada sesión, fue fundamental para evitar que se propagaran las llamas

7 comentarios
Pero que clase de pedrada tienen en la cabeza?
De verdad que panda de hijos de puta.
Adivinad qué partido en coalición con cuál otro gobiernan en el Ayuntamiento de Valladolor.
Los ayuntamientos que se pasan las leyes por el arco del triunfo, son otra clase de inciendiarios a sumar al lote {0x1f525}
Putos paletos descerebrados.
Alguien más leyó "Coño hondo" ? :wall:
sin duda el mejor momento, como los padres del que penso que seria buena idea aun siendo primos hermanos decidieron tener descendencia juntos
#1 No hables asi de los Borbones, a la Audiencia Nazional que vas {0x1f525}
