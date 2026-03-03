·
“Fue un completo caos”: la polémica por el examen MIR acaba en peticiones de auditoría
La Asociación MIR se queja de que faltaban vocales, no había inhibidores de frecuencia y se pudieron usar móviles e internet
actualidad
#1
Doisneau
*
No es esta la convocatoria en el que hubo record de nota mas alta? Quiza sea un motivo mas para auditar todo.
Edit: efectivamente:
Elena Bianca Ciobanu, médica de 41 años, obtuvo el número 1 en el examen MIR 2026 con una puntuación récord histórica de
188 respuestas netas (119,3784 puntos).
0
K
14
#2
Elbaronrojo
Y otros hicieron el examen con retraso porque su religión se lo impide.
Y yo que hago un ciclo a distancia, a ver si por fin termino el módulo que me queda, si llego con retraso por cualquier motivo como un accidente en la autovía pues no me dejan entrar aunque aún no haya salido nadie. Y y cuando digo retraso no me refiero a una hora, estoy hablando de a lo mejor cinco minutos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
