Froilán rompe con su padre, Jaime de Marichalar, por nuevas recaídas que avergüenzan a la familia

Mientras el sobrino de Felipe VI sigue atrapado en ambientes nocturnos y afters clandestinos, su padre se muestra cada vez más avergonzado de su conducta, convencido de que su primogénito ha tirado por la borda cualquier futuro prometedor.
Por esto me considero froilanista, imaginaros a este de Rey. A ver cuánto tardaban en sacar los ciudadanos más antorchas a la calle y acabar con la monarquía
Aunque se decía que era a su hermano al que Franco le ponía ojitos.
Dejad al legítimo heredero hacer sus cosas de borbones.
Claro, claro, ahora resulta que pasará hambre. Los vuelos en primera clase y las fiestacas por todo el mundo no se pagan solas ¿y dices que le vas a retirar la asignación y que se busque la vida? No te lo cree ni tú.