Froilán rompe con su padre, Jaime de Marichalar, por nuevas recaídas que avergüenzan a la familia

Mientras el sobrino de Felipe VI sigue atrapado en ambientes nocturnos y afters clandestinos, su padre se muestra cada vez más avergonzado de su conducta, convencido de que su primogénito ha tirado por la borda cualquier futuro prometedor.

#3 rystan
El elemento nació con el futuro prometedor metido en el culo. No hay que preocuparse por él.
Harkon #2 Harkon
Recordemos que este está en la línea sucesoria.

Por esto me considero froilanista, imaginaros a este de Rey. A ver cuánto tardaban en sacar los ciudadanos más antorchas a la calle y acabar con la monarquía xD
#4 rystan
#2 No pasaría nada. Ya tuvimos al campechano que tela telita tela.
Harkon #5 Harkon
#4 Este iba a ser peor xD
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo *
#8 El campechano era el mayor, si te refieres a eso.

Aunque se decía que era a su hermano al que Franco le ponía ojitos.
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
¿Lo dice el que tuvo un ictus por lo que se metía?

Dejad al legítimo heredero hacer sus cosas de borbones.
#8 rystan
#6 El legítimo heredero murió hace relativamente poco en circunstancias no del todo claras.
Bolgo #12 Bolgo
#6 no se respeta nada
JackNorte #1 JackNorte
Las recaidas de este fin de semana. xD
woody_alien #9 woody_alien
ha tirado por la borda cualquier futuro prometedor.

Claro, claro, ahora resulta que pasará hambre. Los vuelos en primera clase y las fiestacas por todo el mundo no se pagan solas ¿y dices que le vas a retirar la asignación y que se busque la vida? No te lo cree ni tú.
Bolgo #7 Bolgo *
jdmf #10 jdmf
El "qué dirán" puede más que apoyarse en familia
