Friends: fotos inéditas detrás de cámaras de la icónica comedia televisiva [ENG]  

Ambientada en la ciudad de Nueva York, la serie seguía las vidas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross —interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer— mientras navegaban por las relaciones, las carreras profesionales y las realidades a menudo caóticas de la edad adulta. A lo largo de diez temporadas, Friends pasó de ser una comedia ligera a convertirse en un hito cultural que marcó la moda, el lenguaje y la propia idea de lo que significaba pertenecer a un grupo.