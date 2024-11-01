Friday I'm ln Love - The Cure (Official Video)

Es una canción que parece más que una celebración, una burla de la música pop, utilizando una fórmula usada y conocida para terminar logrando algo tan confortable por su familiaridad. La canción fue lanzada en 1992, lo cual no es un dato menor: fue una canción pop perfecta en medio de la oscuridad y el caos que llevaba adelante el grunge que dominaba las tendencias musicales y las radios en aquel momento.