edición general
8 meneos
29 clics
Friday I'm ln Love - The Cure (Official Video)

Friday I'm ln Love - The Cure (Official Video)

Es una canción que parece más que una celebración, una burla de la música pop, utilizando una fórmula usada y conocida para terminar logrando algo tan confortable por su familiaridad. La canción fue lanzada en 1992, lo cual no es un dato menor: fue una canción pop perfecta en medio de la oscuridad y el caos que llevaba adelante el grunge que dominaba las tendencias musicales y las radios en aquel momento.

| etiquetas: the cure , friday im in love
7 1 0 K 85 cultura
8 comentarios
7 1 0 K 85 cultura
Macadam #1 Macadam
Porque es viernes. Porque sí
1 K 27
Herumel #3 Herumel
#1 Perdón me desdigo, no fue con Fryday I'm in love, fue con Lullaby, matenme.

www.youtube.com/watch?v=ijxk-fgcg7c&list=PLMEZyDHJojxMksi3Fe4fR6Vj
1 K 31
Macadam #5 Macadam
#3 Jor, Lullaby es una jodía maravilla desde la primera oída :-)
0 K 19
Herumel #2 Herumel
Fue una canción que a mi me sacaba de mis casillas, con los años aprendí a apreciarla, pero originalmente la odié con todo mi corazón.
En unos años de pop irreverente, letras chorras, alegría desmedida, el que no esté colocado que se coloque, y todo un mundo de alegría, llegaba esta canción que lo petaba, de un grupo que decían que sería la leche, con una cadencia tristona, oscura, gótica diría, y deprimente.... me frustraba.

Con los años, en mi ha mejorado, pero originalmente me enervaba.
1 K 20
Macadam #4 Macadam
#2 Me pasó algo igual, pero con el paso del tiempo la entendí como dice la entradilla, como hacer algo totalmente contrario al grunge presente

PD: Lo del que no esté colocado es de 7 -8 años atrás :-D
0 K 19
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#2 #4 #6 A mi no me gustaban nada de chaval y hoy es uno de los grupos que más me gustan. Es cierto que la imagen en general me parece espantosa.
0 K 12
Herumel #6 Herumel
Supongo que por cansinismo del tiempo los acabé por aceptar, pero la imagen gótica deprimente nunca fue conmigo, y me tiraba mucho para atrás, luego tampoco entendí mucho con los años la segunda oleada de Oasis y similares, aun que con los años me entraron mejor, supongo que me anquilosé en entre el progresivo y el glam y ahí me quedé. Aun así gracias.
0 K 12
Macadam #8 Macadam
#6 A mí, gustándome principalmente el heavy/rock clásico (zeppelin/Purple, Maiden, King Diamond, Metallica...) The Cure es un grupo que de siempre me han gustado... tienen una personalidad única
0 K 19

menéame