Friday I'm ln Love - The Cure (Official Video)

Es una canción que parece más que una celebración, una burla de la música pop, utilizando una fórmula usada y conocida para terminar logrando algo tan confortable por su familiaridad. La canción fue lanzada en 1992, lo cual no es un dato menor: fue una canción pop perfecta en medio de la oscuridad y el caos que llevaba adelante el grunge que dominaba las tendencias musicales y las radios en aquel momento.
En unos años de pop irreverente, letras chorras, alegría desmedida, el que no esté colocado que se coloque, y todo un mundo de alegría, llegaba esta canción que lo petaba, de un grupo que decían que sería la leche, con una cadencia tristona, oscura, gótica diría, y deprimente.... me frustraba.
Con los años, en mi ha mejorado, pero originalmente me enervaba.
PD: Lo del que no esté colocado es de 7 -8 años atrás