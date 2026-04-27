Freya, la ‘femme fatale’ propia de James Bond que protagonizó el sabotaje del Nord Stream

Un libro de un periodista de ‘The Wall Street Journal’ describe a la mujer como “la más valiente del equipo”. Fue ella la que descendió, según la versión que ha construido en base a varios testigos, al fondo del Mar Báltico para cortar el flujo gasístico a Europa. “Era la más valiente de todo el equipo”, dice. Bild añade un detalle: la saboteadora fue modelo erótica en su juventud. El tabloide alemán la ha identificado entre las mujeres que salieron en algunas revistas eróticas ucranianas en torno al año 2004.