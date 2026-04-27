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Freya, la ‘femme fatale’ propia de James Bond que protagonizó el sabotaje del Nord Stream

Freya, la ‘femme fatale’ propia de James Bond que protagonizó el sabotaje del Nord Stream

Un libro de un periodista de ‘The Wall Street Journal’ describe a la mujer como “la más valiente del equipo”. Fue ella la que descendió, según la versión que ha construido en base a varios testigos, al fondo del Mar Báltico para cortar el flujo gasístico a Europa. “Era la más valiente de todo el equipo”, dice. Bild añade un detalle: la saboteadora fue modelo erótica en su juventud. El tabloide alemán la ha identificado entre las mujeres que salieron en algunas revistas eróticas ucranianas en torno al año 2004.

| etiquetas: freya , mujer , nordstream , sabotaje , ucrania , rusia , alemania
3 0 1 K 41 actualidad
9 comentarios
3 0 1 K 41 actualidad
carakola #3 carakola
Vergüenza de propaganda. Tremendo.
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c0re #8 c0re
#3 A la vanguardia de la comida de escrotos.
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#1 Eukherio
Ya tienen a medias el guion. Falta casting.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
#1 Falta Loki, Balder y Heimdal. El resto ya está en el cast.
1 K 30
#5 trasparente
Esto es la polla, ya no saben qué inventarse para despistar y que Alemania no le tenga que declarar la guerra a los USA.
1 K 21
#7 Pitchford
Y de Freya no hay foto en la noticia.. ni siquiera un avatar IA..
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Si Freya es americana...

Estos se piensan que somos gilipollas.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Meadita en la cara a los europeos.
Encima tendremos que dar palmas.
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menéame