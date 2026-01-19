El Frente Popular sí ganó el 16 de febrero de 1936

<Accesible en modo lectura> Entre el cuento del fraude y la idealización retrospectiva, Carmelo Romero propone un análisis rigurosamente documentado del Frente Popular en la España de 1936. Sin duda, las elecciones y la legitimidad política del Frente Popular zarandean nuestra memoria democrática. Aquí se propone una reconstrucción sobria y didáctica, centrada en los meses de enero a julio de 1936, desglosando el contexto nacional e internacional de las elecciones, la tensa negociación de candidaturas y la validación o anulación de actas