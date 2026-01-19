edición general
El Frente Popular sí ganó el 16 de febrero de 1936

<Accesible en modo lectura> Entre el cuento del fraude y la idealización retrospectiva, Carmelo Romero propone un análisis rigurosamente documentado del Frente Popular en la España de 1936. Sin duda, las elecciones y la legitimidad política del Frente Popular zarandean nuestra memoria democrática. Aquí se propone una reconstrucción sobria y didáctica, centrada en los meses de enero a julio de 1936, desglosando el contexto nacional e internacional de las elecciones, la tensa negociación de candidaturas y la validación o anulación de actas

Almirantecaraculo
Los herederos del franquismo aprendieron la lección y cuando pierden, en lugar de levantamiento militar dan un golpe de togas muy mediático.
Atado y bien ataco.
Antipalancas21
El frente popular fue una coalición de los partidos de izquierdas y consiguieron ganar las ultimas elecciones de la Segunda República.
Cehona
#2 Hoy en día imposible si no tienes el carnet de berdadera hizquierda.
Antipalancas21
#3 Y ms si metes esa faltas en una respuestas, seguro que no te lo dan. :-D
Almirantecaraculo
#4 pero con un poco de autocrítica, de izquierdas para negra!
Cehona
#4 Es que no pertenezco a la casta del lider supremo.
Cachis.
Antipalancas21
#6 Tu no perteneces a ninguna casta se te nota mucho
Cehona
#7 Porfi, pásame un carnet, aunque no este plastificado.
Antipalancas21
#8 Anda piérdete que ya cansas, vete a donde has salido.
