El freno a la nueva planificación eléctrica amenaza el Plan Industrial regional y genera incertidumbre inversora

La subestación ‘Argos’ y nuevas plantas solares, siguen pendientes del visto bueno ministerial. La Comunidad ha instado al Gobierno nacional a publicar cuanto antes la planificación de la red eléctrica, una medida que considera esencial para desbloquear el desarrollo de su Plan Industrial. Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, esta decisión permitiría liberar más de 1.680 MW de potencia destinados a nuevos proyectos industriales y urbanísticos, además de contribuir a poner
| etiquetas: murcia , planificación eléctrica
Yo con que ejecutarán la planificación 2021-2026 me doy con un canto en los dientes, publicar la siguiente 2025-2030, de la que ya hay por cierto un primer borrador, y por lo que se vio en primer momento no hay el crecimiento de 21-26, no vale de nada, más allá de especular, que parece ser que es lo que quieren muchos.