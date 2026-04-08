El freno a la nueva planificación eléctrica amenaza el Plan Industrial regional y genera incertidumbre inversora

La subestación ‘Argos’ y nuevas plantas solares, siguen pendientes del visto bueno ministerial. La Comunidad ha instado al Gobierno nacional a publicar cuanto antes la planificación de la red eléctrica, una medida que considera esencial para desbloquear el desarrollo de su Plan Industrial. Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, esta decisión permitiría liberar más de 1.680 MW de potencia destinados a nuevos proyectos industriales y urbanísticos, además de contribuir a poner