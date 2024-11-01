Freddy Lim: músico de heavy metal taiwanés nombrado embajador en Finlandia [ENG]

Freddy Lim, ex legislador y líder durante mucho tiempo de la banda de metal Chthonic, ha sido designado Taiwán nuevo embajador de en Finlandia. Su nombramiento une las pasiones gemelas de Lim: la política y el heavy metal, conectando dos países con profundas raíces en ambos. En ningún lugar el metal es más común que quizás en Finlandia, que cuenta con el mayor número de bandas de heavy metal per cápita del mundo, aproximadamente 80 por cada 100.000 personas, según la Enciclopedia Metallum.