Fraunhofer ISE desarrolla un inversor para la inyección directa de energía fotovoltaica en la red eléctrica ferroviaria alemana

Deutsche Bahn es el mayor consumidor de electricidad en Alemania y opera su propia red eléctrica, que tiene una longitud de casi 8.000 kilómetros. El proyecto “PV4Rail” examinó cómo esta red puede utilizarse para la inyección de energía solar. El consorcio, liderado por Fraunhofer ISE, desarrolló y probó un inversor para la inyección directa de energía fotovoltaica, analizó el potencial fotovoltaico a lo largo de las vías y realizó estudios tecnoeconómicos sobre sistemas fotovoltaicos conectados a la red ferroviaria. Estos podrían convertirse e

