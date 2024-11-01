El fraude empresarial de la “baja” por paternidad y maternidad

los empresarios tienen muchas prestaciones iguales que los trabajadores. Por ejemplo, los empresarios también tienen derecho a exactamente la misma prestación por paternidad y maternidad que los trabajadores por cuenta ajena. De hecho, la regulación legal de esta prestación para los empresarios se remite a la regulación para los trabajadores. La prestación corre a cargo de la Seguridad Social y es del 100% de la base reguladora. ¿Que los empresarios cobran menos? Pues porque la gran mayoría cotizan menos, no te jode.
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La queja habitual del autónomo es que si se coje las 19 semanas de baja por paternidad, quizá se quede sin negocio, especialmente en España con el desempleo y competencia en cualquier sector de bajo valor añadido a base de autónomos y pymes de mierda. Para no ejercer el fraude puede renunciar a ese derecho, pero que es no tiene opción de no pagar cotizaciones.
Cobrar esta prestación y seguir trabajando es un fraude, nadie lo discute. Pero a la situación que se da quizá habría que darle una vuelta. Si me viera en la situación casi con total seguridad haría lo mismo, por simple supervivencia.
No deja copiar texto (vaya puta mierda) pero me parece curioso que diga así… » ver todo el comentario