El fraude empresarial de la “baja” por paternidad y maternidad

los empresarios tienen muchas prestaciones iguales que los trabajadores. Por ejemplo, los empresarios también tienen derecho a exactamente la misma prestación por paternidad y maternidad que los trabajadores por cuenta ajena. De hecho, la regulación legal de esta prestación para los empresarios se remite a la regulación para los trabajadores. La prestación corre a cargo de la Seguridad Social y es del 100% de la base reguladora. ¿Que los empresarios cobran menos? Pues porque la gran mayoría cotizan menos, no te jode.