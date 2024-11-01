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El fraude bancario se sofistica y se dispara en las transferencias: "Están haciendo polvo a las empresas"

El fraude bancario se sofistica y se dispara en las transferencias: "Están haciendo polvo a las empresas"

Los ciberdelincuentes cometieron cerca de medio millón de infracciones en la banca digital y el importe medio defraudado por operación creció un 42% hasta situarse en 2.347 euros de media.

| etiquetas: fraude , banca
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