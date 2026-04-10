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Frases sobre criptos para que suenes como un criptobro

Da igual si estás a favor o en contra de las criptomonedas. Con estas frases célebres rescatadas de las redes sociales vas a parecer un auténtico criptobro. No te las pierdas.

| etiquetas: cripto , bro , frases , célebres
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3 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia
—¿Quieres apuntarte a mi curso para aprender a forrarte con criptomonedas?
—¿Puedo pagarte en criptomonedas?
—Por supuesto que no.
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Sinfonico #2 Sinfonico
Cómo conseguir que alguien crea que sabes como ganar mucho dinero pero tienes que ganarte la vida dando cursillos.
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#3 encurtido
Nunca he conocido en persona un "criptobro", siempre ha sido una cosa que he visto en TV o Internet. Conozco alguien que le gusta invertir y tiene su parte en criptomonedas, pero apenas habla de ello y es como si hubiera invertido en Airbus, una cosa que no tiene ni media conversación.

Pero algo que suena igual, con eventos y lenguaje calcado a estos eventos de cripto-chorradas que vi en los medios, son las marcas para productos de belleza tipo farmasy o herbalife y de estas sí conozco unas cuantas que además son bastante brasas.
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menéame