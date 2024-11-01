'Franz': el extraño, peculiar, fabuloso, insólito y absurdo mundo de Kafka

Franz cuenta la historia de Frank Kafka desde su infancia en la Praga del siglo XIX hasta su muerte en la Viena posterior a la I Guerra Mundial. El escritor fue el bicho raro de una familia tradicional de judíos asquenazíes, con un padre que no entendía a un hijo enclenque, miedica, al que le gustaba escribir y que veía el mundo de una forma diferente. Solo su hermana Ottla era su aliada. Kafka, que consiguió entrar en círculos de escritores y que publicaran sus relatos, se prometió con varias mujeres pero nunca llegó a casarse.