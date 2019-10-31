«Frankenstein, o el moderno Prometeo», de Mary Shelley

Poco hay que no se haya dicho ya de esta obra que sigue siendo considerada por la mayoría como la primera novela de ciencia ficción. Si no has leído esta obra, ¡mal, muy mal! Deberías ponerte ahora mismo a ello, porque no hay excusa para no haberse perdido entre sus páginas. Fue una novela de gran importancia en su época debido principalmente a la temática que desarrolla. Además, es una historia relativamente corta, se lee rápido, aunque sería importante abordarla teniendo en cuenta algunos puntos de su contexto histórico y cultural.