Frank Herbert, autor de «Dune»: «Mis amigos árabes se preguntan por qué se llama ciencia ficción» (inglés)  

Entrevista rodada alrededor de 1984, poco antes de la muerte de Herbert en 1986. "Intentaba dar una perspectiva diferente sobre como damos nuestras vidas por los líderes. No solo los mesías sino por la gente que adopta ese rol, que nos hace seguirlos. Creo que la gente responde al liderazgo por un proceso instintivo profundo que se remonta a nuestras raíces tribales". "Los mesías deberían llevar una etiqueta en la frente que pusiese: puede ser perjudicial para su salud".
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* Con minúscula. Suele verse en traducciones como "Fremen" pero los etnónimos, en español, a diferencia del inglés, no comienzan con mayúscula.
Mira que parece sencillo, pero seguimos cayendo en la misma trampa. Será que no hemos evolucionado tanto como nos gusta creer, seguimos siendo animales gregarios, y eso lo saben explotar muy bien nuestros líderes. Y ya puestos a ser ovejas, podríamos elegir a un pastor que nos cuide bien... pero no, parece que somos tan tontos, que siempre nos ponemos en manos de quienes nos llevan al matadero.