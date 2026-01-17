edición general
Francisco Jiménez Espejo, paleoclimatólogo: “No fue casual que los musulmanes conquistaran la cuenca mediterránea en décadas”

El clima es un sistema un poco caótico donde, cuando cambia una variable, no sabes muy bien cuál va a ser el resultado final

#1 unocualquierax
Un poco largo, pero muy interesante.
Cómo intervienen los cambios climáticos en el desarrollo de los hechos históricos.
