edición general
1 meneos
 

Francisco J. Lombardi: "Lo que intento es hacer un cine popular”

Hoy Francisco J. Lombardi estrena su nueva película 'El corazón del lobo', una historia que muestra cómo operaba Sendero Luminoso. Perú21 lo entrevistó. Aquiles es un niño y es secuestrado por Sendero Luminoso en la ceja de selva peruana. En su mirada hay sorpresa y miedo. Pero el paso del tiempo y la sobrevivencia lo terminarán sometiendo a su nueva vida (incierta). Aquiles ya es joven y lo interpreta Víctor Acurio (quien fuera niño en la aplaudida cinta Willaq pirqa). Historia que es parte de El corazón del lobo, la nueva película de Francisc

| etiquetas: cultura , perú
1 0 0 K 7 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 7 cultura

menéame