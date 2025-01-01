edición general
Francisco Franco visita Valencia en junio de 1962

Documental NO-DO de la visita de Franco a Valencia años después del desvío del Turia a su paso por Valencia, años más tarde de las graves inundaciones de 1957.

franco , valencia , inundaciones del turia
comentarios
Manuel_A. #1 Manuel_A.
Franco no vió la necesidad urgente de hacer nada, pero fueron las quejas del alcalde de Valencia y del director del principal diario los que le obligaron a actuar.
Ambos perdieron sus puestos, por supuesto.
#3 Abril_2025
#1 Por completar, despedidos en 1958 por quejarse de la inacción del gobierno de franco ante la riada.

- Tomás Trénor Azcárraga, alcalde de Valencia.
- Martín Domínguez Barberá, director de Las Provincias.
- Joaquín Maldonado Almenar, presidente del Ateneo Mercantil de Valencia.
#2 Jarod_mc
Cuñado #4 Cuñado
