Francisco Franco visita Valencia en junio de 1962
Documental NO-DO de la visita de Franco a Valencia años después del desvío del Turia a su paso por Valencia, años más tarde de las graves inundaciones de 1957.
cultura
4 comentarios
#1
Manuel_A.
Franco no vió la necesidad urgente de hacer nada, pero fueron las quejas del alcalde de Valencia y del director del principal diario los que le obligaron a actuar.
Ambos perdieron sus puestos, por supuesto.
9
K
113
#3
Abril_2025
#1
Por completar, despedidos en 1958 por quejarse de la inacción del gobierno de franco ante la riada.
- Tomás Trénor Azcárraga, alcalde de Valencia.
- Martín Domínguez Barberá, director de Las Provincias.
- Joaquín Maldonado Almenar, presidente del Ateneo Mercantil de Valencia.
0
K
11
#2
Jarod_mc
allí había buenos plátanos?
0
K
7
#4
Cuñado
Cuando crees que un usuario no puede dar más asco...
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
