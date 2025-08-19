Francia tacha de "abyecta" y "errónea" la afirmación de Netanyahu de que alimenta el antisemitismo. [ENG]

La disputa entre Israel y Francia sobre el plan de París de reconocer un Estado palestino el próximo mes se intensificó cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al presidente Emmanuel Macron de fomentar el antisemitismo. El Palacio del Elíseo respondió, calificando la acusación de Netanyahu de "abyecta" y "errónea". En su respuesta a la acusación de antisemitismo de Netanyahu, la presidencia francesa dijo que Francia "protege y siempre protegerá a sus ciudadanos judíos".