edición general
6 meneos
5 clics
Francia tacha de "abyecta" y "errónea" la afirmación de Netanyahu de que alimenta el antisemitismo. [ENG]

Francia tacha de "abyecta" y "errónea" la afirmación de Netanyahu de que alimenta el antisemitismo. [ENG]

La disputa entre Israel y Francia sobre el plan de París de reconocer un Estado palestino el próximo mes se intensificó cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al presidente Emmanuel Macron de fomentar el antisemitismo. El Palacio del Elíseo respondió, calificando la acusación de Netanyahu de "abyecta" y "errónea". En su respuesta a la acusación de antisemitismo de Netanyahu, la presidencia francesa dijo que Francia "protege y siempre protegerá a sus ciudadanos judíos".

| etiquetas: francia , netanyahu , antisemitismo
5 1 0 K 69 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 69 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Lo que alimenta el antisemitismo es Netanyahu, su gobierno y su genocidio.
1 K 15
sotillo #2 sotillo
#1 Y el consentimiento de genocidio por parte de Europa
2 K 34
#3 pirat
No creo que haya un caso mas justificado para negarles la entrada al resto de paises a los dirigentes y poseedores de pasaporte del ficticio y terrible estado inventado, ocupado y genocida de israhell, igual que con putin.
0 K 7
#4 bestiapeluda *
Todo lo que sale de la boca de ese hijodelagranputa es abyecto y erróneo. Y además, capcioso y malintencionado
0 K 5

menéame