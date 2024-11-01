Francia supera al Reino Unido y cierra un acuerdo de €6.700 millones para el motor de combate de sexta‑generación de la India [ENG]

Francia ha superado al Reino Unido para cerrar un acuerdo colosal de €6.700 millones con India para un motor de combate de próxima‑ generación. A primera vista, es una historia de contratos de defensa y duras negociaciones, de números, poder y maniobras geopolíticas. Lo que comenzó como murmullos con múltiples naciones cristalizó lentamente en una carrera a dos: el Reino Unido y Francia. De un lado estaba Gran Bretaña, con su legado de motores Rolls‑Royce que impulsa el Eurofighter, por el otro Safran, el fabricante del motor del Rafale