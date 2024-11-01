edición general
Francia rescata el impuesto a los ricos para salir de su trampa fiscal e irrita a sus grandes fortunas

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Los fascistepauvré está todos indignés. xD

Soladarité con los riches.
estemenda #2 estemenda
A ver dónde están esas grandes fortunas huyendo al extranjero, que yo las vea.
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Pues no, no lo eres.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Que puta manía tienen los trabajadores de pensarse que son clase media.
Sinyu #11 Sinyu
#8 En España según que ministros ya eres clases media con el sueldo mínimo interprofesional y rico a partir de los 3.000 brutos. Pues eso.
pitercio #13 pitercio
2% para capital por encima de 100 millones de euros ¿Y eso es un problema nacional?
Sinyu #3 Sinyu
El fin del estsdo del bienestar se acerca poco a poco, Alemani, Francia y la lista va aumentando, al final todos vamos a pagar el pato, volvemos al siglo XIX.
Catacroc #4 Catacroc
#3 Lo que se acaba la tonteria de no apretar a los ricos por si se van. ¿De que te vale tener fortunas en el pais si no pagan? ¿Para hacer portadas del Hola?
Sinyu #7 Sinyu
#4 Los ricos no pagarán, por eso son ricos, la desigualdad va a mas y esto es una excusa para apretar a las clases medias con mas impuestos y mas recortes. Las grandes fortunas ya tienen suficientes resquicios para evitar pagar impuestos con ingeniería fiscal.
#14 vantablack
#7 'tasa Zucman', un gravamen específico del 2% sobre todas las fortunas que superan los 100 millones de euros;


calderilla... :wall: :wall:



En España el de patrimonio (que está bonificado por las comunidades) lo paga menos del 2% de los contribuyentes
Findeton #5 Findeton
Más ricos que irán a Andorra y Mónaco.
Cehona #9 Cehona
#5 Como Depardieu, a un pueblo belga frontera con Francia.
Hay alrededor de 2.800 franceses viviendo en la misma región de Bélgica, a pocos minutos de la frontera. Incluyendo la familia Mulliez, dueños de la cadena de supermercados Auchan y tienda de deportes Decathlon, Los residentes belgas no pagan impuestos por ganancias de capital por la venta de acciones.
Findeton #10 Findeton
#9 Pues muy bien por Bélgica por robar menos a sus ciudadanos.
#6 Hoypuedeserungrandia
"Eat the rich"
menéame