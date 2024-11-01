·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6461
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
5778
clics
El nuevo post delictivo de Trump en Truth Social
5691
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
4740
clics
Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA por la que todo Hollywood se está peleando
3892
clics
Agentes de ICE persiguen a un repartidor de comida en Chicago
más votadas
716
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”
484
Los mensajes de Es Alert en València ante las lluvias recuerdan los fallos con la DANA: "¿Entonces se podía sin que lo dijera Perrosanxe?"
485
Colombia propone reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" tras el veto de Trump a Petro
339
Javier Ruiz: "Tenemos la prueba de que todo lo que pasó en la DANA fue incompetencia política. Y lo que se decía que no se podía hacer, se puede”
559
Vox ocultó donaciones para Hermann Tertsch y así se salvó de otra sanción del Tribunal de Cuentas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
19
clics
Francia rescata el impuesto a los ricos para salir de su trampa fiscal e irrita a sus grandes fortunas
Francia rescata el impuesto a los ricos para salir de su trampa fiscal e irrita a sus grandes fortunas
|
etiquetas
:
francia
,
impuesto
,
ricos
,
fortunas
12
3
0
K
164
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
164
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
*
Los
fascistepauvré
está todos
indignés
.
Soladarité
con los
riches
.
2
K
44
#2
estemenda
A ver dónde están esas grandes fortunas huyendo al extranjero, que yo las vea.
2
K
39
#12
HeilHynkel
#11
Pues no, no lo eres.
0
K
17
#8
HeilHynkel
#7
Que puta manía tienen los trabajadores de pensarse que son clase media.
0
K
17
#11
Sinyu
#8
En España según que ministros ya eres clases media con el sueldo mínimo interprofesional y rico a partir de los 3.000 brutos. Pues eso.
0
K
9
#13
pitercio
2% para capital por encima de 100 millones de euros ¿Y eso es un problema nacional?
0
K
13
#3
Sinyu
El fin del estsdo del bienestar se acerca poco a poco, Alemani, Francia y la lista va aumentando, al final todos vamos a pagar el pato, volvemos al siglo XIX.
0
K
9
#4
Catacroc
#3
Lo que se acaba la tonteria de no apretar a los ricos por si se van. ¿De que te vale tener fortunas en el pais si no pagan? ¿Para hacer portadas del Hola?
2
K
33
#7
Sinyu
#4
Los ricos no pagarán, por eso son ricos, la desigualdad va a mas y esto es una excusa para apretar a las clases medias con mas impuestos y mas recortes. Las grandes fortunas ya tienen suficientes resquicios para evitar pagar impuestos con ingeniería fiscal.
0
K
9
#14
vantablack
#7
'tasa Zucman', un gravamen específico del 2% sobre todas las fortunas que superan los 100 millones de euros;
calderilla...
En España el de patrimonio (que está bonificado por las comunidades) lo paga menos del 2% de los contribuyentes
0
K
7
#5
Findeton
Más ricos que irán a Andorra y Mónaco.
0
K
9
#9
Cehona
#5
Como Depardieu, a un pueblo belga frontera con Francia.
Hay alrededor de 2.800 franceses viviendo en la misma región de Bélgica, a pocos minutos de la frontera. Incluyendo la familia Mulliez, dueños de la cadena de supermercados Auchan y tienda de deportes Decathlon, Los residentes belgas no pagan impuestos por ganancias de capital por la venta de acciones.
0
K
15
#10
Findeton
#9
Pues muy bien por Bélgica por robar menos a sus ciudadanos.
0
K
9
#6
Hoypuedeserungrandia
"Eat the rich"
0
K
8
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Soladarité con los riches.
Pues no, no lo eres.
Que puta manía tienen los trabajadores de pensarse que son clase media.
calderilla...
En España el de patrimonio (que está bonificado por las comunidades) lo paga menos del 2% de los contribuyentes
Hay alrededor de 2.800 franceses viviendo en la misma región de Bélgica, a pocos minutos de la frontera. Incluyendo la familia Mulliez, dueños de la cadena de supermercados Auchan y tienda de deportes Decathlon, Los residentes belgas no pagan impuestos por ganancias de capital por la venta de acciones.