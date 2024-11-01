edición general
Francia reconoce Palestina [ENG]

El presidente francés hace un anuncio durante un discurso oficial; Trump mantendrá el martes reuniones de alto nivel con líderes de Ucrania, la UE y varios países de Oriente Medio

#1 Leclercia_adecarboxylata *
Ya quedan pocos que no la reconocen. Creo que en los Balcanes y Finlandia está al caer. Alemania costará un poco. Nueva Zelanda y Japón van, para variar, a su bola. Y Estados Unidos es imposible que lo reconozca.

es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_internacional_de_Palestina#/media
Cehona #2 Cehona *
#1 En Italia le han hecho hoy una huelga General a Meloni.
Impensable hace un año.
