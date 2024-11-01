·
24
meneos
21
clics
Francia reconoce Palestina [ENG]
El presidente francés hace un anuncio durante un discurso oficial; Trump mantendrá el martes reuniones de alto nivel con líderes de Ucrania, la UE y varios países de Oriente Medio
|
etiquetas
:
francia
,
palestina
,
israel
,
reconoce
2 comentarios
#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Ya quedan pocos que no la reconocen. Creo que en los Balcanes y Finlandia está al caer. Alemania costará un poco. Nueva Zelanda y Japón van, para variar, a su bola. Y Estados Unidos es imposible que lo reconozca.
es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_internacional_de_Palestina#/media
1
K
25
#2
Cehona
*
#1
En Italia le han hecho hoy una huelga General a Meloni.
Impensable hace un año.
Impensable hace un año.
10
K
126
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
