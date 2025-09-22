edición general
Francia reconoce el Estado de Palestina en una jornada histórica en la ONU que evidencia el aislamiento creciente de Israel

Hacen falta más que palabras para que los palestinos dejen de sentir la muerte, las bombas, el hambre, el desplazamiento, la violencia y la ocupación, pero en un conflicto no solo enquistado sino que se agrava y deteriora bajo las acciones de Israel, los gestos también importan, especialmente en el mundo de la diplomacia. La Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados, celebrada este lunes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en la semana grande

fareway
Ese es el camino. Espero que Madrid no se independice de España para continuar su apoyo a Israel.
Verdaderofalso
#1 igual es lo que quiere el resto de España :troll:
skaworld
#1 #3 Si claro... y tener que aguantar a la Ayuso quejarse de que esta rodeada de rojos xD
Verdaderofalso
#4 serían independientes, solo los españoles madrileños tendrían que aguantarla. xD
skaworld
#5 Meu q vivo en Madrid, que estos me ponen un brazalete seguro no me jodais y me dejeis solo... xD
minossabe
#1 Yo espero que sí.
Jotax
Pufff que van a hacer VOX y el PP. Cuando a un tonto le das una linde, la linde se acaba pero el tonto sigue.
IkkiFenix
#2 Bueno, algunos del PP ya están reculando. Aunque por puro interés, como Macron.
Mikhail
¿Y una vez todos (o casi todos) hayan reconocido Palestina, se les va a dar a los palestinos algún tipo de garantía de seguridad o territorial? Porque, si no, es un brindis al Sol y podrían igualmente reconocer la Atlántida o Gondor. >:-(
Tito_Keith
#9 Imagino que una política de aislamiento es muy perjudicial para el país y los habitantes pueden perder el cariño por el gobierno genocida. Pero teniendo a los USA de su parte lo veo difícil
