Francia reconoce el Estado de Palestina en una jornada histórica en la ONU que evidencia el aislamiento creciente de Israel

Hacen falta más que palabras para que los palestinos dejen de sentir la muerte, las bombas, el hambre, el desplazamiento, la violencia y la ocupación, pero en un conflicto no solo enquistado sino que se agrava y deteriora bajo las acciones de Israel, los gestos también importan, especialmente en el mundo de la diplomacia. La Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados, celebrada este lunes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en la semana grande