Francia ordena suspender el acceso a la plataforma Shein por el escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niñas

El Gobierno francés anunció este miércoles que ha iniciado los trámites para suspender la web de la marca asiática de moda rápida Shein tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niñas en su web, que la justicia francesa investiga. Shein, que dice que las ha retirado de su plataforma, dejará de vender temporalmente en Francia los productos “de vendedores externos”. El anuncio se produce justo cuando la marca inauguraba ese miércoles su primera tienda física en el mundo, en el centro de París.