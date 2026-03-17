Francia nunca participará en operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de hostilidades, dice Macron [ENG]  

El presidente Emmanuel Macron dijo el martes que Francia nunca participará en operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz, rechazando los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que París estaría dispuesto a ayudar. Trump, hablando en un evento en la Casa Blanca el lunes, dijo que había hablado con Macron, dándole una calificación de “8 de 10” por su postura respecto a conseguir que los aliados desbloqueen el estrecho de Ormuz, y sugirió que Macron se uniría a los esfuerzos respaldados por Estados Unidos.