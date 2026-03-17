Francia nunca participará en operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de hostilidades, dice Macron [ENG]  

El presidente Emmanuel Macron dijo el martes que Francia nunca participará en operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz, rechazando los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que París estaría dispuesto a ayudar. Trump, hablando en un evento en la Casa Blanca el lunes, dijo que había hablado con Macron, dándole una calificación de “8 de 10” por su postura respecto a conseguir que los aliados desbloqueen el estrecho de Ormuz, y sugirió que Macron se uniría a los esfuerzos respaldados por Estados Unidos.
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Para abrir Ormuz hay que acabar con el gobierno genocida de Israel.
Ya sé que es imposible porque la ONU es un brazo de EEUU y los gUSAnos son un brazo de Israel, pero eso seria lo correcto.
www.youtube.com/watch?v=yK9WC9K-5g8
Cual fue la humillacion militar mas grande para los gabachos fuera de europa?
Dien bie phu?
Argelia?
U otro sitio?
Que dice que el pone el portaviones pero cuando USA e Iran dejen de portarse "mal" intervendrá para abrir el estrercho.
¿Por que se supone que entonces alguien les va a necesitar?
¿Como es la historia? ¿tb estuvo en la isla de Epstein con Trump, o es asi de tonto?