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Francia nunca participará en operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de hostilidades, dice Macron [ENG]  

El presidente Emmanuel Macron dijo el martes que Francia nunca participará en operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz, rechazando los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que París estaría dispuesto a ayudar. Trump, hablando en un evento en la Casa Blanca el lunes, dijo que había hablado con Macron, dándole una calificación de “8 de 10” por su postura respecto a conseguir que los aliados desbloqueen el estrecho de Ormuz, y sugirió que Macron se uniría a los esfuerzos respaldados por Estados Unidos.

| etiquetas: francia , eeuu , iran , estrecho de ormuz , emmanuel macron , trump
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9 comentarios
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#1 HangTheRich
Nadie va a ir a desbloquear el estrecho por que simplemente no se puede. Iran va a tirar pepinazos a cualquier cosa que se mueva ahi. Y lo unico que veriamos son barcos en llamas. Por eso USA con el poderio militar que tiene no lo hace y pide ayuda.
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#1 Además Irán no necesita ni disparar para demostrar nada. Ningún armador va a arriesgarse a ser el primer valiente al que hundan el barco. Frente a los Tomahawks, ajedrez persa.
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oLiMoN63 #8 oLiMoN63
#7 La compañías de seguros ya han decidido que por ahí no se circula.
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DDJ #5 DDJ *
El estrecho de Ormuz se desbloqueará más rápido si la ONU entrase a saco donde realmente tiene que entrar y arrestase a toda esa turba genocida que incluso ha atacado a las propias tropas de la ONU cuando le ha venido en gana. Hay miles de pruebas grabadas por ellos mismos en las que se autoculpan y confiesan crímenes de guerra y delitos contra los derechos humanos.
Para abrir Ormuz hay que acabar con el gobierno genocida de Israel.

Ya sé que es imposible porque la ONU es un brazo de EEUU y los gUSAnos son un brazo de Israel, pero eso seria lo correcto.
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EstilistaDeComadrejas #6 EstilistaDeComadrejas
#5 recuerdo para que nadie se le olvide que hasta dispararon a un soldado español en el Líbano que parece que al Pagascal no le consta. Todos a Núremberg!
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Gry #3 Gry
Intentar forzar el bloqueo es una misión imposible, hasta los Huties son capaces de bloquear el tráfico marítimo en el Mar Rojo y en comparación con Irán son cuatro desarrapados.
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EstilistaDeComadrejas #4 EstilistaDeComadrejas
Aconsejo este vídeo, es del canal de cosas militares ya aviso, pero si hasta este lo tiene claro un cojón de burra que no lo sabía el zanahorio antes de montar está carnicería

www.youtube.com/watch?v=yK9WC9K-5g8
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azathothruna #9 azathothruna
Pregunta medio seria
Cual fue la humillacion militar mas grande para los gabachos fuera de europa?
Dien bie phu?
Argelia?
U otro sitio?
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#2 Dedalos *
Macron haciendo el ridiculo para variar.

Que dice que el pone el portaviones pero cuando USA e Iran dejen de portarse "mal" intervendrá para abrir el estrercho.
¿Por que se supone que entonces alguien les va a necesitar?

¿Como es la historia? ¿tb estuvo en la isla de Epstein con Trump, o es asi de tonto?
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menéame