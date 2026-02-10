edición general
8 meneos
22 clics

Francia busca testigos tras acusación a un hombre por abuso sexual a 89 menores en 9 países

La Fiscalía de Grenoble hizo un llamamiento a probables testigos en relación a un hombre de 79 años sospechoso de violación agravada y agresión sexual a 89 menores en varios países entre 1967 y 2022. El sospechoso, Jacques Leveugle, también ha confesado los asesinatos de su madre y su tía, ocurridos hace décadas. Cuando se le preguntó por qué los fiscales no revelaron la información en 2024 cuando Leveugle fue detenido, Manteaux respondió que se trató de un "caso algo inusual y queríamos primero asegurar la veracidad de los hechos"...

| etiquetas: testimonio , fiscalía , grenoble , abuso sexual , violación , leveugle
7 1 1 K 71 Sucesos
2 comentarios
7 1 1 K 71 Sucesos
Feindesland #1 Feindesland
¿Pero que de verdad estuviesen allí o testigos en general?

Joder, cómo suena el titular...

:palm:
0 K 16
antesdarle #2 antesdarle
“El número de víctimas se estableció a partir de escritos recopilados en una memoria USB por el hombre.” Hay que reconocer que se lo dejo fácil a los investigadores, y suerte del sobrino. Que si no este se hubiese ido al firmamento sin condena.
0 K 10

menéame