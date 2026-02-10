Francia busca testigos tras acusación a un hombre por abuso sexual a 89 menores en 9 países

La Fiscalía de Grenoble hizo un llamamiento a probables testigos en relación a un hombre de 79 años sospechoso de violación agravada y agresión sexual a 89 menores en varios países entre 1967 y 2022. El sospechoso, Jacques Leveugle, también ha confesado los asesinatos de su madre y su tía, ocurridos hace décadas. Cuando se le preguntó por qué los fiscales no revelaron la información en 2024 cuando Leveugle fue detenido, Manteaux respondió que se trató de un "caso algo inusual y queríamos primero asegurar la veracidad de los hechos"...