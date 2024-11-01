Francia apuesta por la nuclear frente a las fósiles y reduce las renovables en su Plan Plurianual de la Energía

Ante la controversia que presenta este plan, que prevé la programación energética del país hasta 2035 y que se presenta con dos años de retraso por la falta de consenso, el Ejecutivo de Sébatien Lecornu ha apostado por aprobarlo mediante decreto. El texto será publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado, pero sus líneas principales han sido ya anunciadas y prevén una clara reducción de los combustibles fósiles, esencialmente importados (petróleo y gas) del 60 % en 2023 al 40% en 2030, sustituidos sobre todo por el átomo.