Francia alcanza un "hito importante" en la disuasión nuclear a Rusia [ENG]

El 28 de octubre finalizó la carga de los nuevos misiles nucleares intercontinentales M51.3 en su flota de submarinos Le Triomphant. Con un alcance de 9500 km y una velocidad mach 20, el misil carga hasta 6 ojivas de 100 kilotones y será compatible con los futuros submarinos nucleares SNLE 3G. Cabe destacar que la fuerza nuclear francesa no se integra en la estructura de mando de la OTAN. Los misiles nucleares de crucero ASMPA, integrados en alas de Rafale, también están pendientes de sustitución por el hipersónico ASN4G en el standard F5 del