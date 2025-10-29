edición general
3 meneos
11 clics
Francia alcanza un "hito importante" en la disuasión nuclear a Rusia [ENG]

Francia alcanza un "hito importante" en la disuasión nuclear a Rusia [ENG]

El 28 de octubre finalizó la carga de los nuevos misiles nucleares intercontinentales M51.3 en su flota de submarinos Le Triomphant. Con un alcance de 9500 km y una velocidad mach 20, el misil carga hasta 6 ojivas de 100 kilotones y será compatible con los futuros submarinos nucleares SNLE 3G. Cabe destacar que la fuerza nuclear francesa no se integra en la estructura de mando de la OTAN. Los misiles nucleares de crucero ASMPA, integrados en alas de Rafale, también están pendientes de sustitución por el hipersónico ASN4G en el standard F5 del

| etiquetas: m51.3 , misil , intercontinental , francia , asn4g , asmpa , submarinos
3 0 0 K 38 actualidad
14 comentarios
3 0 0 K 38 actualidad
Comentarios destacados:    
johel #1 johel *
¿A rusia? ¿Ya hemos llegado al punto donde el unico enemigo de la paz mundial, la armonia y la happyflower felicidad es rusia?
9 K 117
OdaAl #2 OdaAl
#1 Y los chinos! Nos comen los chinos, los chinos nos comen!
3 K 48
johel #9 johel *
#2 No no, hoy el enemigo del ingsoc lider naranja es Rusia. Que digo hoy, siempre ha sido y siempre sera Rusia.
Los chinos son avidos compradores de soja estadounidense, aliados de siempre, hasta la muerte. Si en un rato pudiese ser que lo que digo no tuviese validez, ha sido un engaño de goldstein los putos rojos antiamericanos en el que he caido como un necio, que venga el editor y me cambie este parrafo por un articulo sobre la medalla al buen soldado.
1 K 30
cosmonauta #5 cosmonauta *
#1 Exactamente. No es el único pero probablemente es el más importante desde un punto de vista francés.
2 K 40
Artillero #10 Artillero
#4 pues que Francia puede usar su armamento nuclear sin el permiso de la OTAN.
En plena guerra fría, había la teoría de que ante un ataque ruso a europa occidental, el plan francés era convertir Alemania (oriental y occidental) en un páramo nuclear...
1 K 27
#12 MPR *
#10 #11 Pues, puestos a preguntar, ¿la UE sí puede contar con su uso o tampoco?, por aquello del artículo ¿42.7? del TUE que habla de la obligatoriedad de defender a los países miembros en caso de ataque.
0 K 8
Ripio #13 Ripio
Rusia temblando.

Yo voy siempre a lo mismo.
Al margen de la capacidad interceptora de ambos, Rusia es inmensa.
En un intercambio de idéntica cantidad de nukes, Rusia se quedaría tan campante y Francia quedaría echa un desierto radioactivo.
BONUS: los aliados de Francia se llevarían una generosa dosis de nubes tóxicas mientras que en la zona rusa también se llevarían nubes varios países que le son hostiles.

Esto es sacarse la chorra dada la desigualdad en el vector nuclear.
0 K 20
cosmonauta #6 cosmonauta
#4 Que sólo ellos tienen el botón y lo pueden usar cuando consideren conveniente sin estar a las órdenes de la OTAN.
0 K 15
Veelicus #8 Veelicus
#4 Posiblemente que no haya ningun yankee al mando de nada, es decir, que los protocolos, etc etc, los controlan al 100% franceses.
0 K 13
pitercio #14 pitercio
¿No fue un Napo el que quiso invadir Rusia? Los rusos no han estado muy interesados en ocupar Francia hasta el momento. No han tenido ni que plantearse la rendición. En fin, como son unos parguelas, las pueden usar para exterminar islas pacíficas de su decadente imperio colonial.
0 K 12
OdaAl #3 OdaAl
Y esto?? "Cabe destacar que la fuerza nuclear francesa no se integra en la estructura de mando de la OTAN"
0 K 11
#4 MPR *
"Cabe destacar que la fuerza nuclear francesa no se integra en la estructura de mando de la OTAN"

Me llama la atención esto pero ¿qué significa exactamente? ¿Alguien lo puede explicar?

Por cierto #0 No puedo entrar en la noticia, no sé si será porque uso una VPN pero simplemente no carga

Edito: #3 te me has adelantado por segundos.
0 K 8
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 #4 Significa lo que pone.
Que la fuerza nuclear de Francia no está integrada en la OTAN.
Que la OTAN no puede contar con su uso, y que Francia puede hacer con ella lo que quiera sin preguntar a la OTAN.
0 K 18

menéame