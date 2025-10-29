Francia alcanza un "hito importante" en la disuasión nuclear a Rusia [ENG]

El 28 de octubre finalizó la carga de los nuevos misiles nucleares intercontinentales M51.3 en su flota de submarinos Le Triomphant. Con un alcance de 9500 km y una velocidad mach 20, el misil carga hasta 6 ojivas de 100 kilotones y será compatible con los futuros submarinos nucleares SNLE 3G. Cabe destacar que la fuerza nuclear francesa no se integra en la estructura de mando de la OTAN. Los misiles nucleares de crucero ASMPA, integrados en alas de Rafale, también están pendientes de sustitución por el hipersónico ASN4G en el standard F5 del
| etiquetas: m51.3 , misil , intercontinental , francia , asn4g , asmpa , submarinos
ingsoclider naranja es Rusia. Que digo hoy, siempre ha sido y siempre sera Rusia.
Los chinos son avidos compradores de soja estadounidense, aliados de siempre, hasta la muerte. Si en un rato pudiese ser que lo que digo no tuviese validez, ha sido un engaño de
goldsteinlos putos rojos antiamericanos en el que he caido como un necio, que venga el editor y me cambie este parrafo por un articulo sobre la medalla al buen soldado.
En plena guerra fría, había la teoría de que ante un ataque ruso a europa occidental, el plan francés era convertir Alemania (oriental y occidental) en un páramo nuclear...
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm
Yo voy siempre a lo mismo.
Al margen de la capacidad interceptora de ambos, Rusia es inmensa.
En un intercambio de idéntica cantidad de nukes, Rusia se quedaría tan campante y Francia quedaría echa un desierto radioactivo.
BONUS: los aliados de Francia se llevarían una generosa dosis de nubes tóxicas mientras que en la zona rusa también se llevarían nubes varios países que le son hostiles.
Esto es sacarse la chorra dada la desigualdad en el vector nuclear.
Me llama la atención esto pero ¿qué significa exactamente? ¿Alguien lo puede explicar?
Por cierto #0 No puedo entrar en la noticia, no sé si será porque uso una VPN pero simplemente no carga
Edito: #3 te me has adelantado por segundos.
Que la fuerza nuclear de Francia no está integrada en la OTAN.
Que la OTAN no puede contar con su uso, y que Francia puede hacer con ella lo que quiera sin preguntar a la OTAN.