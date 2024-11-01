Fran Sans [ENG]

Fran Sans es una fuente tipográfica en todos los sentidos de la palabra. Es una interpretación de los letreros de destino que se encuentran en algunos de los vehículos del tren ligero que prestan servicio en la ciudad de San Francisco. Digo «algunas» porque los indicadores de destino no se utilizan de forma uniforme en todo el sistema de transporte público de la ciudad. De hecho, San Francisco cuenta con un número inusualmente elevado de agencias de transporte público independientes.